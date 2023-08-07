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Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в 1/16 финала Кубка мира

В следующий круг соревнований также вышел Петр Свидлер.
Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в 1/16 финала Кубка мира
07 августа 2023 17:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова в 1/32 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

После ничьих в двух партиях с классическим временем, на тай-брейке Непомнящий обыграл Мамедова черными фигурами и сыграл вничью белыми.

В 1/16 финала Непомнящий сыграет с представителем Индии Нихалом Сарином.

В следующий круг вышли россиянине Петр Свидлер и Андрей Есипенко. Свидлер победил нидерландца Йордена ван Фореста, а Есипенко обыграл испанца Франсиско Вальехо Понса. Еще один россиянин Никита Витюгов уступил Ференцу Беркешу из Венгрии.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.

источник: «Советский спорт»
Вторая партия матча 1/32 финала Кубка мира между Непомнящим и Мамедовым завершилась вничью 
За выход в следующую стадию турнира спортсменам придётся встретиться на тай-брейке. 
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