Российский гроссмейстер Непомнящий вышел в 1/16 финала Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова в 1/32 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

После ничьих в двух партиях с классическим временем, на тай-брейке Непомнящий обыграл Мамедова черными фигурами и сыграл вничью белыми.

В 1/16 финала Непомнящий сыграет с представителем Индии Нихалом Сарином.

В следующий круг вышли россиянине Петр Свидлер и Андрей Есипенко. Свидлер победил нидерландца Йордена ван Фореста, а Есипенко обыграл испанца Франсиско Вальехо Понса. Еще один россиянин Никита Витюгов уступил Ференцу Беркешу из Венгрии.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.