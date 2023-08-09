Непомнящий сыграл вничью первую партию 1/16 финала на Кубке мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийским шахматистом Нихалом Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

Непомнящий играл белыми фигурами и свел партию вничью на 55-м ходу. Вторая партия будет сыграна в пятницу. Если вторая партия также будет сыграна вничью, то шахматистов ждет тай-брейк.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.