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Горячкина победила индианку Дешмух и вышла в 1/8 финала Кубка мира

Россиянка победила представительницу Индии.
09 августа 2023 19:39
автор: Александр Евграфов

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмух во второй партии 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

Партия, в которой Горячкина играла черными фигурами, завершилась на 59-м ходу. В первой партии россиянка одержала победу и по сумме двух партий вышла в следующий круг.

Также в 1/8 финала вышла россиянка Полина Шувалова, победившая американку Ирину Круш. Ранее Алина Бивол и Ольга Баделько завершили выступление на турнире.

Кубок мира является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

источник: «Советский спорт»
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