Россиянки Шувалова и Горячкина вышли в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ

Российские шахматистки Александра Горячкина и Полина Шувалова вышли в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ.

Отметим, что соревнование является отборочным к Турниру претендентов на звание чемпиона мира.

Горячкина играла нанесла поражение грузинке Нино Бациашвили, играя белыми фигурами. В следующем раунде Кубка мира Александра встретится с победительницей матча Элин Руберс (Нидерланды) — Харика Дронавалли (Индия).

Шувалова выиграла у Теодоры Иньяц, также играя белыми. Соперницей Полины по следующему раунду станет Медина Варда Аулия (Индонезия) или Нургюл Салимова (Болгария).