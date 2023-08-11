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Ян Непомнящий пробился в 1/8 финала Кубка мира по шахматам 

Сегодня, 11 августа, россиянин одолел индийского шахматиста Нихала Сарина. 
Ян Непомнящий пробился в 1/8 финала Кубка мира по шахматам 
11 августа 2023 16:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над представителем Индии Нихалом Сарином в матче 1/16 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку (Азербрайджан).

Отметим, что 33-летний спортсмен добыл победу, обыграв соперника на тай-брейке.

Таким образом, Непомнящий пробился в 1/8 финала шахматного кубкового турнира.

Добавим, Кубок мира по шахматам 2023 года продлится с 30 июля по 24 августа. Три лучших участника соревнований гарантируют себе выступление на турнире претендентов в 2024 году.

источник: «Советский спорт»
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