Непомнящий сыграл вничью с Гуджрати в первой партии 1/8 финала Кубка мира

В Баку завершилась первая партия матча 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ между Яном Непомнящим и представителем Индии Видитом Гуджрати.

Встреча завершилась вничью. Непомнящий играл черными фигурами. Партия была сведена к ничьей на 31-м ходу.

Победитель этой встречи сыграет в четвертьфинале с лучшим в противостоянии Ниджат Абасов (Азербайджан) - Салех Салем (ОАЭ).

Отметим, что турнир завершится 23 августа. Трое сильнейших шахматистов квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.