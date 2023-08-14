Непомнящий вновь сыграл вничью с Гуджрати на тай-брейке в матче 1/8 финала Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Индии Видит Гуджрати завершили вничью вторую партию тай-брейка 1/8 финала Кубка Мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Отметим, что победитель встречи сыграет в четвертьфинале турнира с азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым. Также в стадию 1/4 финала соревнований пробился многократный чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен.

Добавим, Кубок мира по шахматам завершится 23 августа. Трое сильнейших шахматистов квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.