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Непомнящий вновь сыграл вничью с Гуджрати на тай-брейке в матче 1/8 финала Кубка мира

Спортсмены не смогли выявить победителя во второй укороченной партии. 
14 августа 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Индии Видит Гуджрати завершили вничью вторую партию тай-брейка 1/8 финала Кубка Мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Отметим, что победитель встречи сыграет в четвертьфинале турнира с азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым. Также в стадию 1/4 финала соревнований пробился многократный чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен.

Добавим, Кубок мира по шахматам завершится 23 августа. Трое сильнейших шахматистов квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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