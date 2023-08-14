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Непомнящий проиграл Гуджрати третью партию тай-брейка в 1/8 Кубка мира

Россиянин находится в шаге от того, чтобы покинуть турнир.
14 августа 2023 17:50
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Немпонящий проиграл третью партию тай-брейка в 1/8 финала Кубка мира, проходящего в Баку.

Ранее первые две партии тай-брейка завершились вничью. Счет в матче 2:1 в пользу индийского шахматиста Видита Гуджрати. Для продолжения борьбы в четвертой партии россиянину, который будет играть черными, надо побеждать.

В случае ничьи или поражения Непомнящий покинет турнир.

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда.

источник: «Советский спорт»
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