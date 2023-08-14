Непомнящий проиграл Гуджрати и завершил выступление на Кубке мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл индийскому шахматисту Видиту Сантошу Гуджрати в 1/8 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

Две партии с классическим контролем времени завершились вничью. На тай-брейке с укороченным контролем времени первые две партии также не выявили победителя, а затем индиец дважды выиграл у россиянина. Общий счет матча стал 4:2 в пользу Гуджрати.

Непомнящий был последним представителем России на Кубке мира среди мужчин. Следующим соперником индийца станет азербайджанец Ниджат Абасов.

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда.