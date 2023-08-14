Александра Горячкина стала полуфиналисткой Кубка мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в полуфинал женского Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Отметим, что в четвертьфинале соревнований 24-летняя спортсменка на тай-брейке одержала победу над представительницей Индии Харикой Дронавалли. По ходу основного этапа встречи была зафиксирована ничья 1:1. Россиянка одолела оппонентку в рамках двух партий с контролем 5 минут + секунды на ход, добыв одну победу и сыграв один раз вничью.

В полуфинале турнира Горячкина встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Добавим, ранее из розыгрыша мужского Кубка мира вылетел российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проиграв индийскому шахматисту Видиту Сантошу Гуджрати.