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Александра Горячкина стала полуфиналисткой Кубка мира по шахматам

На стадии 1/4 финала турнира гроссмейстер обыграла индианку Харику Дронавалли. 
Александра Горячкина стала полуфиналисткой Кубка мира по шахматам
14 августа 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в полуфинал женского Кубка мира, который проходит в Баку (Азербайджан).

Отметим, что в четвертьфинале соревнований 24-летняя спортсменка на тай-брейке одержала победу над представительницей Индии Харикой Дронавалли. По ходу основного этапа встречи была зафиксирована ничья 1:1. Россиянка одолела оппонентку в рамках двух партий с контролем 5 минут + секунды на ход, добыв одну победу и сыграв один раз вничью.

В полуфинале турнира Горячкина встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Добавим, ранее из розыгрыша мужского Кубка мира вылетел российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проиграв индийскому шахматисту Видиту Сантошу Гуджрати.

источник: «Советский спорт»
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