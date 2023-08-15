Шипов назвал причины поражения Непомнящего на Кубке мира по шахматам 

Шахматный комментатор Сергей Шипов подвёл итоги выступления российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Кубке мира.

Отметим, россиянин вылетел с соревнований, потерпев поражение на тай-брейке от представителя Индии Видита Гуджрати в матче 1/8 финала.

«Слов у меня нет. Ян получил перевес по дебюту, а потом начал быстро и бездумно шлёпать по доске фигурами! И в момент сдачи имел ещё большой запас времени… Но для чего? В общем, Непомнящий более чем заслужил это поражение. А Видит — молодец. Победил по праву и по делу», — написал Шипов в своём телеграм-канале.

Добавим, что Кубок мира по шахматам 2023 года завершится 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.