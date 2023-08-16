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Российская шахматистка Горячкина вышла в финал Кубка мира

Там она может встретится с украинкой Музычук.
Российская шахматистка Горячкина вышла в финал Кубка мира
16 августа 2023 19:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: FIDE

Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в финал Кубка мира.

Накануне, 15 августа, Горячкина победила черными фигурами китаянку Тань Чжунъи, а на следующей день спортсменки сыграли вничью, обменявшись цветом. Таким образом, по результатам двух партий в финал вышла 24-летняя россиянка.

Во втором полуфинале встречаются украинка Анна Музычук и болгарка Нургюл Салимова, победитель определится на тай-брейке.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку. Соревнования завершаться 23 или 24 августа, если в финале понадобится тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
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