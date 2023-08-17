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Российский шахматист Максим Чигаев сменил спортивное гражданство 

Спортсмен будет представлять европейскую страну на шахматных турнирах.
Российский шахматист Максим Чигаев сменил спортивное гражданство 
17 августа 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Федерация шахмат Чувашской республики

Российский гроссмейстер Максим Чигаев с этого момента будет участвовать в соревнованиях под флагом Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Согласно профилю 26-летнего спортсмена на сайте спортивной организации, теперь он представляет испанскую национальную команду.

Добавим, за свою карьеру Чигаев в составе сборной России выиграл Всемирную шахматную олимпиаду среди юношей до 16 лет и становился многократным победителем и призёром этапов Кубка России и серии Рапид Гран-При страны.

источник: FIDE
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