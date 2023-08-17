Украинка Музычук проиграла в полуфинале Кубка мира по шахматам. Ранее в финал вышла Горячкина

Определилась соперница российской шахматистки Александры Горячкиной в финале Кубка мира.

В полуфинальном матче встречались Нургюл Салимова из Болгарии и украинка Анна Музычук. Победу на тай-брейке одержала представительница Болгарии.

В финале турнира Салимова сыграет с Горячкиной. Ранее Александра одолела китаянку Тань Чжунъи. Первая партия финала запланирована на 19 августа.

Для Горячкиной этот финал Кубка мира станет вторым в карьере. В 2021 году она уступила своей соотечественнице Александре Костенюк.

Напомним, российские шахматисты выступают на турнирах в нейтральном статусе.