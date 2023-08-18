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Вице-президент ФШР назвал Горячкину фаворитом финала Кубка мира ФИДЕ

Турнир проходит в Баку.
18 августа 2023 14:41
автор: Александр Поволоцкий

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался о предстоящем финале Кубка мира ФИДЕ среди женщин.

Отметим, что в решающем матче россиянка Александра Горячкина сыграет с Нургюл Салимовой из Болгарии.

«Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит, мне кажется по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной», — приводит ТАСС слова Смагина.

Обе финалистки отобрались на турнир претенденток.

источник: ТАСС
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