Вице-президент ФШР назвал Горячкину фаворитом финала Кубка мира ФИДЕ

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался о предстоящем финале Кубка мира ФИДЕ среди женщин.

Отметим, что в решающем матче россиянка Александра Горячкина сыграет с Нургюл Салимовой из Болгарии.

«Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит, мне кажется по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной», — приводит ТАСС слова Смагина.

Обе финалистки отобрались на турнир претенденток.