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Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере стал финалистом Кубка мира

Ранее норвежец дважды доходил до полуфинала розыгрыша.
20 августа 2023 18:45
автор: Александр Евграфов

16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен вышел в финал Кубка мира, проходящего в Баку. Во второй партии полуфинала с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым Карлсен сыграл вничью.

Общий счёт в матче стал 1,5:0,5 в пользу норвежца, который впервые в своей карьере вышел в финал Кубка мира. В 2007 и 2021 году он выбывал в полуфинальных встречах.

Соперником норвежца в решающем матче станет победитель противостояния между американцем Фабиано Каруаной и индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.

Обе партии с классическим контролем времени завершились вничью, и теперь шахматистов ждёт тай-брейк.

Финал турнира пройдёт с 22 по 24 августа. Лучшие три шахматиста по итогам соревнований получат право выступить на турнире претендентов в 2024 году.

источник: «Советский спорт»
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