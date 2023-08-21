Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на Кубке мира в Баку

Определилась бронзовая призёрка Кубка мира по шахматам среди женщин, который продолжается в Баку.

Ей стала украинская шахматистка Анна Музычук, одержавшая победу над представительницей Китая Тань Чжунъи.

В первой партии спортсменка из Украины одержала победу, а во второй – сыграла вничью. Таким образом, матч за третье место Кубка мира по шахматам среди женщин завершился со счётом 1,5-0,5 в пользу Анны Музычук.

Напомним, сегодня, 21 августа, состоится тай-брейк финального матча, в котором россиянка Александра Горячкина сыграет с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. Первые две партии финала завершились вничью.