Горячкина стала победительницей Кубка мира

Россиянка Александра Горячкина обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии и стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку.

Обе партии с классическим контролем времени завершились вничью. Первая партия тай-брейка с укороченным контролем времени завершилась вничью, а во второй партии победила россиянка.

противостояния - 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

Ранее, бронзу турнира завоевала украинка Анна Музычук, которая в двух партиях обыграла 16-ю чемпионку мира, китаянку Тань Чжунъи с общим счетом 1,5:0,5.