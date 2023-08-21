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Горячкина стала победительницей Кубка мира

Россиянка победила соперницу на тай-брейке.
21 августа 2023 16:53
автор: Александр Евграфов

Россиянка Александра Горячкина обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии и стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку.

Обе партии с классическим контролем времени завершились вничью. Первая партия тай-брейка с укороченным контролем времени завершилась вничью, а во второй партии победила россиянка.

противостояния - 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

Ранее, бронзу турнира завоевала украинка Анна Музычук, которая в двух партиях обыграла 16-ю чемпионку мира, китаянку Тань Чжунъи с общим счетом 1,5:0,5.

источник: «Советский спорт»
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