Карпов оценил победу Александры Горячкиной на Кубке Мира по шахматам 

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов поделился мнением по поводу того, что российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира 2023 года.

Отметим, в финальном матче соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, одолев оппонентку на тай-брейке.

«Она молодец, хорошо играла. Спасибо тем, кто помог создать школу в Салехарде. Когда я создавал эту школу, она получила полную поддержку», — приводит слова Карпова «Спорт-Экспресс».

Добавим, в настоящее время Горячкина располагается на третьей строчке в рейтинге ФИДЕ. Александра обеспечила себе участие в турнире претенденток-2024.