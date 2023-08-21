ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент ФИДЕ прокомментировал победу Горячкиной на Кубке мира

Александр Дворкович назвал россиянку одной из сильнейших шахматисток в мире.
21 августа 2023 18:11
автор: Александр Евграфов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира

«Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу. По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счет опыта Горячкина взяла верх. В конце именно терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором. Объективно уже после дебюта позиция Горячкиной была лучше, и такие позиции защищать сложно, Нургюл устала просто. Хотя весь турнир и финал она провела здорово», – цитирует Дворковича ТАСС.

В финале Кубка мира, проходившем в Баку, Горячкина на тай-брейке победила болгарку Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей.

источник: ТАСС
Рязанцев назвал Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам
Салимова уступила в финале Горячкиной.
21.08.2023 18:58
Шахматы
автор: Александр Кожевников
Карпов оценил победу Александры Горячкиной на Кубке Мира по шахматам 
В финале турнира россиянка оказалась сильнее болгарки Нургюл Салимовой.
21.08.2023 17:45
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Горячкина стала победительницей Кубка мира
Горячкина стала победительницей Кубка мира
Россиянка победила соперницу на тай-брейке.
21.08.2023 16:53
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина сыграла вничью с Салимовой в первой партии тай-брейка в финале Кубка мира
Горячкина сыграла вничью с Салимовой в первой партии тай-брейка в финале Кубка мира
Турнир проходит в Азербайджане.
21.08.2023 15:15
Шахматы
Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на Кубке мира в Баку
Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на Кубке мира в Баку
Ей хватило двух партий для победы над китаянкой Тань Чжунъи.
21.08.2023 09:34
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
Горячкина сыграла вничью с Салимовой. Обладатель Кубка мира определится на тай-брейке
Горячкина сыграла вничью с Салимовой. Обладатель Кубка мира определится на тай-брейке
Представительница России сумела спастись.
20.08.2023 19:42
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере стал финалистом Кубка мира
Ранее норвежец дважды доходил до полуфинала розыгрыша.
20.08.2023 18:45
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Александра Горячкина сыграла вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 
Александра Горячкина сыграла вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 
В финале турнира россиянка встречается с болгаркой Нургюль Салимовой.
19.08.2023 17:41
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Вице-президент ФШР назвал Горячкину фаворитом финала Кубка мира ФИДЕ
Турнир проходит в Баку.
18.08.2023 14:41
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.