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Рязанцев назвал Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам

Салимова уступила в финале Горячкиной.
21 августа 2023 18:58
автор: Александр Кожевников

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил игру представительницы Болгарии Нургюл Салимовой в финале Кубка мира по шахматам.

«И Нургюл владела преимуществом в первой партии, но растеряла его. В этом плане финал можно назвать днем упущенных возможностей. Но представительнице Болгарии необходимо отдать должное, поскольку она стала настоящим открытием Кубка планеты. Она не только показывала интересную игру, но и продемонстрировала наличие крепкой нервной системы. Благодаря этому Салимова во многих тай-брейках оказывалась сильнее самых сильных соперников, совершая меньше помарок. Здесь можно вспомнить победу над Анной Музычук в полуфинале. Притом что у нее была очень непростая сетка», — цитирует Рязанцева RT.

Напомним, российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира 2023 года.

В финальном матче соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, одолев оппонентку на тай-брейке.

В настоящее время Горячкина располагается на третьей строчке в рейтинге ФИДЕ. Александра обеспечила себе участие в турнире претенденток-2024.

источник: «RT на русском»
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