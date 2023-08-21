В ФШР прокомментировали победу Горячкиной на Кубке мира

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на победу россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира, который проходит в Баку.

«Саша, особенно сегодня, проявила свои лучшие борцовские качества. Первая партия сегодня была не просто подозрительной, но по большому счёту была проиграна. К счастью, соперница этим не воспользовалась, но это её проблемы.

Во второй партии сегодняшнего тай-брейка Саша владела небольшим преимуществом. Хуже она точно нигде не стояла, но маленький плюсик имела в своей позиции, в результате заставила соперницу ошибиться. Игра в шахматы — не только передвижение фигуры на доске, но есть и много нюансов, например, время. Когда соперница стала иметь серьёзный недостаток во времени, это и сказалось», - приводит слова Ткачёва «Чемпионат».

Напомним, российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира 2023 года.

В финальном матче соревнований 24-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой, одолев оппонентку на тай-брейке.

В настоящее время Горячкина располагается на третьей строчке в рейтинге ФИДЕ. Александра обеспечила себе участие в турнире претенденток-2024.