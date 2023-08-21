Горячкина призналась, что у неё возникли проблемы со здоровьем в финале Кубка мира

Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась впечатлениями от своей победы в финальном матче Кубка мира над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Отметим, что 24-летняя спортсменка одолела свою оппонентку на тай-брейке (2,5:1,5).

«Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился. На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла», – приводит слова Горячкиной ТАСС.

Добавим, в данный момент Горячкина занимает третье место в рейтинге ФИДЕ. Россиянка гарантировала себе участие в турнире претенденток 2024 года.