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Горячкина призналась, что у неё возникли проблемы со здоровьем в финале Кубка мира

Несмотря на это, россиянке удалось выиграть турнир.
21 августа 2023 20:14
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась впечатлениями от своей победы в финальном матче Кубка мира над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.

Отметим, что 24-летняя спортсменка одолела свою оппонентку на тай-брейке (2,5:1,5).

«Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился. На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла», – приводит слова Горячкиной ТАСС.

Добавим, в данный момент Горячкина занимает третье место в рейтинге ФИДЕ. Россиянка гарантировала себе участие в турнире претенденток 2024 года.

источник: ТАСС
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