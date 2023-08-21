Ян Непомнящий назвал причину, по которой согласился выступать без флага России 

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему принял условия выступать в международных турнирах без государственной символики.

Отметим, зимой прошлого года Международная шахматная федерация приняла решение допустить россиян до турниров на условии нейтрального статуса.

«Я думаю, что это не столько зависит от нас, сколько от всего остального мира. Наши спортивные функционеры, уверен, делают все, что могут. По крайней мере, надеюсь на это, как и на то, что определенный компромисс будет найден. Это вынужденная мера. Если флаг нейтральный, то это не значит, что тот или иной спортсмен больше не представляет Россию, а наши болельщики будут поддерживать девушек и ребят меньше, чем раньше», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости».

Напомним, в апреле 2023 года Непомнящий принимал участие в финальном матче за звание чемпиона мира по шахматам, однако уступил титул представителю Китая Дин Лижэню на тай-брейке.