Смагин ответил, можно ли считать Александру Горячкину лучшей шахматисткой в истории России 

Вице-президент Российской федерации шахмат Сергей Смагин ответил на вопрос, можно ли считать гроссмейстера Александру Горячкину одной из лучших шахматисток в российской истории.

«Александру можно назвать одной из лучших российских шахматисток. У нас всё-таки выигрывала кубок мира Саша Костенюк, причем по-моему два раза. На сегодняшний день по прогрессу, по результатам, по положению в рейтингах Горячкина – сильнейшая шахматистка России. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, когда начнутся командные соревнования», – заявил Смагин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, сегодня, 21 августа, Горячкина одержала победу над представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в финальном матче Кубка мира по шахматам и стала обладательницей трофея. 24-летняя спортсменка одолела свою оппонентку на тай-брейке.