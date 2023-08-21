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«Ближе к Карпову, такая его женская версия». Эксперт — о стиле игры Горячкиной

21 августа шахматистка из России стала победительницей Кубка мира. 
21 августа 2023 22:38
автор: Никита Плохих, Глеб Шевяков

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин рассказал, на какого гроссмейстера по типу выступления похожа российская шахматистка Александра Горячкина.

Отметим, сегодня, 21 августа, 24-летняя атлетка завоевала Кубок мира, обыграв в финале на тай-брейке болгарку Нургюл Салимову.

«У Саши не комбинационный стиль, она не Михаил Таль. Скорее, она шахматист спокойного позиционного плана, у которого хорошо поставлен дебют, который потихоньку наращивает преимущество, с удовольствием его развивает, она довольно тонко чувствует всю динамику позиции. Наверное, по стилю Горячкина ближе к Карпову, такая его женская версия. Она также тяготеет к ясным позициям, можно довольно долго вести партию, не устаёт», – сказал Смагин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Горячкина является трёхкратной чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны.

источник: «Советский спорт»
Смагин ответил, можно ли считать Александру Горячкину лучшей шахматисткой в истории России 
В понедельник, 21 августа, россиянка завоевала Кубок мира. 
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