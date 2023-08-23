Ян Непомнящий: отношения с шахматистами из Украины стали менее дружелюбными

33-летний российский шахматист Ян Непомнящий поделился мыслями о том, как изменились его отношения с другими гроссмейстерами в свете политических напряженностей.

«Честно говоря, не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Очевидно, что отношения с шахматистами из Украины в целом стали менее дружелюбными. Однако с теми, с кем я поддерживал контакт ранее, продолжаю поддерживать общение. Что касается тех, с кем не было близких отношений, у меня не появилось особых причин для их инициирования. Но если взять Кубок мира, это очень большой старт, и я очень скучал по этой атмосфере. Было приятно вновь встретить старых знакомых», - заявил Непомнящий в интервью РИА Новости Спорт.

Напомним, Ян Непомнящий является двукратным вице-чемпионом мира (2021, 2023) и чемпионом Европы 2010 года.