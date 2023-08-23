ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ян Непомнящий оценил шансы российских спортсменов на участие в Олимпиаде 2024 года

Соревнования во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
23 августа 2023 08:40
автор: Александр Поволоцкий

Гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о потенциальном выступлении спортсменов из РФ на ОИ-2024 года в Париже.

В феврале прошлого года ФИДЕ запретила российским шахматистам выступать под флагом своей страны.

«Нaсколько я понимаю, часть наших споpтсменов организаторы готовы принять в нейтральном статусе. Но кaждый день слышны новые зaявления, например, если россияне будут выступaть, то мы, представители той или иной стрaны, в Париж не приедем. Это нe новая история, были же политические бойкоты и в 1980 году, и в 1984-м», — цитируют Непомнящего «РИА Новости».

В апреле Ян уступил Дину Лижэню из Китая в матче за мировую шахматную корону.

источник: «РИА Новости»
Ян Непомнящий: отношения с шахматистами из Украины стали менее дружелюбными
Мнение вице-чемпиона мира.
23.08.2023 08:12
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
«Ближе к Карпову, такая его женская версия». Эксперт — о стиле игры Горячкиной
21 августа шахматистка из России стала победительницей Кубка мира. 
21.08.2023 22:38
Шахматы
автор: Никита Плохих
Смагин ответил, можно ли считать Александру Горячкину лучшей шахматисткой в истории России 
В понедельник, 21 августа, россиянка завоевала Кубок мира. 
21.08.2023 22:27
Шахматы
автор: Никита Плохих
Ян Непомнящий назвал причину, по которой согласился выступать без флага России 
Ян Непомнящий назвал причину, по которой согласился выступать без флага России 
С февраля 2022 года российские шахматисты могут участвовать в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.
21.08.2023 20:52
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Горячкина призналась, что у неё возникли проблемы со здоровьем в финале Кубка мира
Горячкина призналась, что у неё возникли проблемы со здоровьем в финале Кубка мира
Несмотря на это, россиянке удалось выиграть турнир.
21.08.2023 20:14
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
В ФШР прокомментировали победу Горячкиной на Кубке мира
Александра выиграла шахматный турнир.
21.08.2023 19:40
Шахматы
автор: Александр Кожевников
Рязанцев назвал Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам
Салимова уступила в финале Горячкиной.
21.08.2023 18:58
Шахматы
автор: Александр Кожевников
Президент ФИДЕ прокомментировал победу Горячкиной на Кубке мира
Александр Дворкович назвал россиянку одной из сильнейших шахматисток в мире.
21.08.2023 18:11
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Карпов оценил победу Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам 
В финале турнира россиянка оказалась сильнее болгарки Нургюл Салимовой.
21.08.2023 17:45
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.