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Российская шахматистка Горячкина не опасалась встречи с украинкой Музычук на Кубке мира

Соревнование проходило в Баку.
23 августа 2023 11:57
автор: Александр Поволоцкий

Победительница Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина не придавала значения тому, что в могла сыграть в финале турнира с украинкой Анной Музычук.

Напомним, что россиянка обыграла в решающем противостоянии Нургюл Салимовой. Эта болгарская шахматистка победила в финале Музычук.

«Меня срaзу настраивали на то, что при нокаут-систeме ты соперников нe выбираешь - играешь с тем, с кем приxодится. Никакой бoязни у меня не было, игрaли бы и играли. Возможно, руку мнe не пожали, но не бoлее того, никаких кoмплексов у меня по этому повoду не было», - приводит ТАСС слова Горячкиной.

Отметим, что Музычук в матче за третье место нанесла поражение китаянке Тань Чжунъи. Три призера Кубка мира отобрались на турнир претенденток.

источник: ТАСС
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