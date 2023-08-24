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Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира

Норвежский гроссмейстер победил индийца Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке.
24 августа 2023 15:02
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион мира норвежец Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира, который проходил в Баку.

Во второй партии тай-брейка Карлсен сыграл вничью на тай-брейке с укороченным контролем времени, обеспечив себе победу в матче со счётом 2,5 на 1,5 очка. Ранее обе классические партии завершились вничью.

Ранее 32-летний Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира. Таким образом, Прагнанандха, а также участники матча за третье место на Кубке мира азербайджанец Ниджат Абасов и американец Фабиано Каруана гарантировали себе участие в турнире.

Кубок мира среди женщин выиграла россиянка Александра Горячкина.

источник: «Советский спорт»
Карлсен выиграл первую партию у Прагнанандхи на тай-брейке в финале Кубка мира ФИДЕ
Турнир проходит в Баку.
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