Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира

Бывший чемпион мира норвежец Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира, который проходил в Баку.

Во второй партии тай-брейка Карлсен сыграл вничью на тай-брейке с укороченным контролем времени, обеспечив себе победу в матче со счётом 2,5 на 1,5 очка. Ранее обе классические партии завершились вничью.

Ранее 32-летний Карлсен заявил, что не будет участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира. Таким образом, Прагнанандха, а также участники матча за третье место на Кубке мира азербайджанец Ниджат Абасов и американец Фабиано Каруана гарантировали себе участие в турнире.

Кубок мира среди женщин выиграла россиянка Александра Горячкина.