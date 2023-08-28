Российский шахматист Артемьев признался, что рассчитывает попасть на турнир претендентов – 2024

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев оценил свои шансы обеспечить себе участие на турнире претендентов 2024 года.

25-летний спортсмен планирует выступить на турнире серии «Большой швейцарки», победа в котором позволит ему квалифицироваться на турнир претендентов.

«Если мне удастся там выступить, то шансы неплохие. Надеюсь, побороться за претендентскую путевку. Все зависит от визы. Туда нужна английская виза, я этим занимаюсь, документы уже подал. В визовом центре сказали, что шансы хорошие. Я готов участвовать, надеюсь, поеду. Мне кажется у меня выросла уверенность в себе, много опыта накопилось, во многих сильных турнирах выступал, это откладывает отпечаток, поэтому с оптимизмом смотрю в будущее», – приводит слова Артемьева «РИА Новости».

В настоящий момент Артемьев располагается на 38-й строчке в рейтинге ФИДЕ. В 2019 году он стал чемпионом Европы и победителем командного чемпионата мира в составе сборной России.