Команда Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Коллектив WR Chess, в составе которой выступал россиянин Ян Непомнящий, стала победителем командного чемпионата мира по рапиду, который завершился в немецком Дюссельдорфе. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч евро.

В команду также вошли американец Уэсли Со, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, индиец Рамешбабу Прагнанандха, немец Винсент Каймер, китаянка Хоу Ифань, представляющая Швейцарию Александра Костенюк и Вадим Розенштейн из Германии. WR Chess одержала 11 побед при одной ничьей в 12 матчах на турнире.

Второе заняла команда Freedom, за которую выступали россияне Даниил Дубов, Евгений Наер и Полина Шувалова, а также индийцы Вишванатан Ананд и Видит Сантош Гуджрати, румыны Рихард и Йована Раппорт, израильтяне Эмиль Сутовский и Александр Шапиро.

Третье место завоевала команда MGD1, которая одержала восемь побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Она состояла из индийцев Пенталы Харикришны, Нихала Сарина, Арджуна Эригайси, Раунака Садхвани, Адитьи Миттала, Срината Нараянана, Харики Дронавалли, Питера Ананда, а также азербайджанки Гюнай Мамедзаде.