ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Команда Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Призовой фонд турнира составил 250 тысяч евро.
Команда Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду
28 августа 2023 22:53
автор: Александр Евграфов
автор фото: FIDE

Коллектив WR Chess, в составе которой выступал россиянин Ян Непомнящий, стала победителем командного чемпионата мира по рапиду, который завершился в немецком Дюссельдорфе. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч евро.

В команду также вошли американец Уэсли Со, узбекистанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, индиец Рамешбабу Прагнанандха, немец Винсент Каймер, китаянка Хоу Ифань, представляющая Швейцарию Александра Костенюк и Вадим Розенштейн из Германии. WR Chess одержала 11 побед при одной ничьей в 12 матчах на турнире.

Второе заняла команда Freedom, за которую выступали россияне Даниил Дубов, Евгений Наер и Полина Шувалова, а также индийцы Вишванатан Ананд и Видит Сантош Гуджрати, румыны Рихард и Йована Раппорт, израильтяне Эмиль Сутовский и Александр Шапиро.

Третье место завоевала команда MGD1, которая одержала восемь побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Она состояла из индийцев Пенталы Харикришны, Нихала Сарина, Арджуна Эригайси, Раунака Садхвани, Адитьи Миттала, Срината Нараянана, Харики Дронавалли, Питера Ананда, а также азербайджанки Гюнай Мамедзаде.

источник: «Советский спорт»
Российский шахматист Артемьев признался, что рассчитывает попасть на турнир претендентов – 2024
Соревнования состоятся в апреле следующего года.
28.08.2023 19:46
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Карлсен прокомментировал победу на Кубке мира: у меня не было планов
Турнир прошел в Баку.
24.08.2023 17:27
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира
Экс-чемпион мира Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира
Норвежский гроссмейстер победил индийца Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке.
24.08.2023 15:02
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Карлсен выиграл первую партию у Прагнанандхи на тай-брейке в финале Кубка мира ФИДЕ
Турнир проходит в Баку.
24.08.2023 14:52
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Российский гроссмейстер Сюгиров будет выступать за Венгрию
Российский гроссмейстер Сюгиров будет выступать за Венгрию
Шахматист родился в Элисте.
24.08.2023 12:30
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Российская шахматистка Горячкина не опасалась встречи с украинкой Музычук на Кубке мира
Соревнование проходило в Баку.
23.08.2023 11:57
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ян Непомнящий оценил шансы российских спортсменов на участие в Олимпиаде 2024 года
Соревнования во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.
23.08.2023 08:40
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ян Непомнящий: отношения с шахматистами из Украины стали менее дружелюбными
Мнение вице-чемпиона мира.
23.08.2023 08:12
Шахматы
автор: Виталий Овсянников
«Ближе к Карпову, такая его женская версия». Эксперт — о стиле игры Горячкиной
21 августа шахматистка из России стала победительницей Кубка мира. 
21.08.2023 22:38
Шахматы
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.