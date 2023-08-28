Конфликт между Карлсеном и Ниманном исчерпан

Конфликт между бывшим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном исчерпан, сообщает Chess.com. Шахматист из США восстановлен на ресурсе, а обвинения в мошенничестве сняты.

Ранее году Карлсен после поражения от Ниманна обвинил американца в мошенничестве. Затем последовала серия взаимных обвинений, а Ниман подал в суд иск на $ 100 млн о защите чести и достоинства.

«На данный момент Ханс полностью восстановлен на Chess.com, и мы с нетерпением ждём его участия в наших мероприятиях. Мы придерживаемся выводов, изложенных в отчёте о Хансе в октябре 2022 года, в том числе того, что мы не нашли убедительных доказательств жульничества», - говорится в заявлении. Ниманн отозвал свой иск из суда.

В свою очередь Карлсен заявил, что принимает решение ресурса и итоги расследования. Также норвежец подчеркнул, что готов сыграть с Ниманном, если они встретятся на турнирах.