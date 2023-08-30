Горячкина назвала причину, по которой Карлсен не хочет участвовать в матче за шахматную корону 

Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась мнением по поводу того, что норвежский шахматист Магнус Карлсен не желает участвовать в матче за звание чемпиона мира.

Ранее 32-летний спортсмен сообщил, что готов сыграть в матче за шахматную корону, если увеличится количество партий, а контроль времени станет короче.

«Думаю, он просто всё выиграл, поэтому ему всё приелось. Он начинает искать лазейки для себя, но надо дать шанс выиграть всем остальным с этим контролем! Пожалуйста, не хочешь играть в классику, играй в укороченный контроль. Классика — это то, что было всегда и должно оставаться таким. Понимаю ли я отказ Магнуса? Я толерантно отношусь к действиям остальных людей. Пусть живут так, как им хочется жить», — приводит слова Горячкиной «Чемпионат».

Карлсен является 16-кратным чемпионом мира по шахматам, а в 2023 году стал обладателем Кубка мира. Этот трофей среди женщин завоевала Горячкина.