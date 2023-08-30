В ФШР отреагировали на смену спортивного гражданства российскими шахматистами 

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался насчёт того, что российские шахматисты в последнее время меняют спортивное гражданство.

«Могу сказать, завтра всё это закончится. Буквально. Поясню, ФИДЕ разрешила переход без предварительных согласований и компенсаций. Завтра срок таких переходов заканчивается. Здесь у каждого своя история. Единственное, что могу сказать, эти ушли, придут другие. Никакой трагедии нет, каждый решает сам для себя», — приводит слова Ткачёва «Чемпионат».

Ранее ради выступления в международных турнирах сменили спортивное гражданство российские гроссмейстеры Максим Чигаев и Владимир Федосеев.