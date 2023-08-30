Александр Грищук – о сбежавших российских шахматистах: это чудовищная потеря 

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, Александр Грищук, рассказал об уроне, который нанесли участившиеся случаи смены гражданства среди шахматистов.

«Шахматам никакого ущерба, а российским шахматам очень большой. Конечно, для нас это очень весомые потери, чудовищные. Россия уже приближается к половине ведущих шахматистов, которые сменили спортивное гражданство. Пока ещё чуть поменьше, но уже недалеко от этого», - сказал Грищук.

Множество шахматистов за последний год сменили гражданство. Например, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк перешла под флаг Швейцарии. А накануне Никита Витюгов получил паспорт Англии. Он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в другую сборную.