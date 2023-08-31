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Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам

В ФШР остались недовольны таким решением.
31 августа 2023 14:52
автор: Александр Кожевников

Гроссмейстер Сергей Карякин не будет участвовать в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября.

«Сегодня пришел официальный отказ Сергея Карякина принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдет с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе. Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков», — приводит заявление пресс-службы ФШР ТАСС.

Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира в 2016 году.

источник: ТАСС
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