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Карякин объяснил, почему не сыграет на чемпионате России: дело в том числе в Непомнящем

Гроссмейстер отказался выступать на первенстве.
31 августа 2023 15:46
автор: Александр Кожевников

Участник матча на первенство мира по шахматам гроссмейстер Сергей Карякин объяснил, почему он пропустит суперфинал чемпионата России нынешнего года.

«Я в принципе ничего не имею против чемпионата России, турнир сильный, даже несмотря на то, что, насколько я понимаю, федерации не удастся собрать лучших. Не думаю, что будет играть Непомнящий, вряд ли будет играть Грищук, хотя насчет него не знаю. Ведущие шахматисты не участвуют, плюс возникла такая ситуация, что много шахматистов уехало (за рубеж), так что состав будет ослабленный. Еще раз повторю, против чемпионата России ничего не имею, он должен проводиться, но я все-таки решил, что в этом году его пропущу.

У меня запланировано два турнира по быстрым шахматам до конца этого года, но пока организаторы не объявили, думаю, что не очень корректно мне будет озвучивать. Практика будет, хотя, конечно, хочется, чтобы каких-то серьезных традиционных турниров в России проводилось больше», - приводит слова Карякина «РИА Новости».

источник: «РИА Новости»
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