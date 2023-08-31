На Кубок Восточного экономического форума претендуют 32 шахматиста

Кубок Восточного экономического форума, который проводится во второй раз, разыграют между собой 32 шахматиста, 11 из которых - иностранцы, сообщает пресс-служба ВЭФ.

Главной интригой турнира во Владивостоке станет участие двух 17-летних шахматистов, которые уже заявили о себе на высоком уровне: россиянина Володара Мурзина и индийца Раунака Садвани. Первый стал участником суперфинала чемпионата России, а представитель Индии пообедал соперников из мировой десятки.

Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.

Параллельно с шахматным турниром будет проведён турнир по древнекитайской игре го. В матче звёзд на турнире встретятся команды России и Китая в формате «два на два». За Россию сыграют многократные чемпионы Европы Илья Шикшин и Наталья Ковалёва, а Китай представит члены национальной команды – У Синью и Цинь Данюнь.

Участники ВЭФ смогут тоже проверить свои навыки за доской, приняв участие в турнире на Кубок Росконгресса. Для жителей Владивостока на городской набережной будет открыт шахматный павильон, где все желающие смогут по участвовать в творческих встречах, мастер-классах, большом блиц-турнире с призовым фондом 200 тысяч рублей.

VIII Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября.