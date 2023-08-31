Горячкина сохранила за собой третье место в рейтинге ФИДЕ

Россиянка Александра Горячкина сохранила за собой третье место в женском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который опубликован на официальном сайте организации.

В активе победительницы Кубка мира 2557 рейтинговых очков. Лидирует в рейтинге китаянка Хоу Ифань, набравшая 2628 очков. На втором месте её соотечественница, действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзю́нь – 2568 очков.

Другая представительница России, Екатерина Лагно (2546), опустилась с пятой на шестую строчку, Полина Шувалова (2506) располагается на 11-й позиции, а Валентина Гунина (2439) - на 31-й.