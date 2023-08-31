Ян Непомнящий потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ 

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на одну строчку в результате обновленного рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Таким образом, в данный момент 33-летний спортсмен располагается на шестом месте, имея в своём активе 2771 очко. Его обошёл представитель Франции иранского происхождения Алиреза Фируджа с 2777 баллами.

Лидером рейтинга ФИДЕ все ещё остаётся норвежский шахматист Магнус Карлсен (2839). В топ-20 также входят россияне Сергей Карякин и Александр Грящук, занимающие 12-ю и 18-ю строчки соответственно.