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Ян Непомнящий потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ 

Россиянин выпал из пятёрки лучших шахматистов мира.
31 августа 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на одну строчку в результате обновленного рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Таким образом, в данный момент 33-летний спортсмен располагается на шестом месте, имея в своём активе 2771 очко. Его обошёл представитель Франции иранского происхождения Алиреза Фируджа с 2777 баллами.

Лидером рейтинга ФИДЕ все ещё остаётся норвежский шахматист Магнус Карлсен (2839). В топ-20 также входят россияне Сергей Карякин и Александр Грящук, занимающие 12-ю и 18-ю строчки соответственно.

источник: FIDE
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