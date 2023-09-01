Непомнящий опустился на одну строчку в рейтинге ФИДЕ

Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерял одну позицию. Ранее шахматист занимал в рейтинге 5-е место, теперь он расположился на шестой строчке, имея в активе 2771 балл.

Возглавляет список норвежец Магнус Карлсен. Он стал победителем Кубка мира ФИДЕ и набрал 2839 баллов. Вторым идет Фабиано Каруана (2786) из США, на третьей позиции располагается его соотечественник Хикару Накамура (2780).

Топ-10 рейтинга ФИДЕ

1. Мaгнус Карлсен (Норвегия) – 2839 очков.

2. Фaбиано Каруана (США) – 2786.

3. Хикару Нaкамура (США) – 2780.

4. Дин Лижэнь (Китaй) – 2780.

5. Алирезa Фируджа (Франция) – 2777.

6. Ян Непомнящий (Рoссия) – 2771.

7. Аниш Гиpи (Нидерланды) – 2760.

8. Гукеш Доммaраджу (Индия) — 2758.

9. Вишванатан Анaнд (Индия) – 2754.

10. Уэcли Со (США) – 2753.