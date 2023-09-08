В ФШР не считают трагедией переход 65 шахматистов в другие сборные

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал ситуацию со сменой гражданства российскими шахматистами.

После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила россиянам переходить в европейские сборные, не выплачивая российской стороне трансферные и компенсационные сборы. Окно перехода действовало с 1 марта по 31 августа.

«Правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров. При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это Костенюк, Витюгов, Алексеенко, Федосеев и Сарана. Напомню, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», – приводит слова Ткачёва ТАСС.