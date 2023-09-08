Шипов предложил не обращать внимания на российских шахматистов, сменивших гражданство

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что российские шахматисты, сменившие спортивное гражданство, уже не помогут стране.

«Конечно, я буду следить за многими уехавшими, особенно будет интересно посмотреть, как они будут играть против нас. Но, на мой взгляд, обращать на них пристальное внимание не нужно, нам нужно сосредоточиться на наших ближайших резерва», - приводит слова Шипова ТАСС.

Только пять спортсменов, сменивших гражданство, представляли ценность для сборной страны. Это Александра Костенюк, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана. Такое мнение высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.