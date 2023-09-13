«Происходили странные вещи». Экс-чемпион мира по шахматам заподозрил соперника в жульничестве

14-й чемпион мира ФИДЕ по шахматам Владимир Крамник заметил странности в игре своего соперника американца Ханса Ниманна в партии, которая проходила через портал Chess.com.

В начале сентября шахматисты сыграли два матча подряд со сменой фигур. В первой игре российский гроссмейстер потерпел поражение, а во второй Ниманн сдался после того, как Крамник подставился под детский мат.

«В течение партии было несколько моментов, когда его игра была очень необычна в некоторых ходах. Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре все было наоборот. Происходили какие-то странные вещи. Я решил прекратить вторую партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – заявил Владимир Крамник на ютуб-канале Levitov Chess World.