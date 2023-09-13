ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Происходили странные вещи». Экс-чемпион мира по шахматам заподозрил соперника в жульничестве

Владимир Крамник заметил странности в онлайн-игре.
13 сентября 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников

14-й чемпион мира ФИДЕ по шахматам Владимир Крамник заметил странности в игре своего соперника американца Ханса Ниманна в партии, которая проходила через портал Chess.com.

В начале сентября шахматисты сыграли два матча подряд со сменой фигур. В первой игре российский гроссмейстер потерпел поражение, а во второй Ниманн сдался после того, как Крамник подставился под детский мат.

«В течение партии было несколько моментов, когда его игра была очень необычна в некоторых ходах. Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре все было наоборот. Происходили какие-то странные вещи. Я решил прекратить вторую партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – заявил Владимир Крамник на ютуб-канале Levitov Chess World.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий заменил Дин Лижэня на Speed Chess Championship — 2023
Непомнящий заменил Дин Лижэня на Speed Chess Championship — 2023
Онлайн-турнир завершится 22 сентября.
11.09.2023 10:35
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Российский шахматист Грищук одержал победу на турнире Tata Steel Chess India Blitz
Турнир проходит в Индии.
09.09.2023 19:50
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Шипов предложил не обращать внимания на российских шахматистов, сменивших гражданство
По его мнению, необходимо сосредоточиться на ближайших резервах.
08.09.2023 15:50
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
В ФШР не считают трагедией переход 65 шахматистов в другие сборные
В числе сменивших гражданство 15 гроссмейстеров.
08.09.2023 13:34
Шахматы
автор: Денис Владимиров
Непомнящий опустился на одну строчку в рейтинге ФИДЕ
На прошедшем Кубке мира россиянин выбыл на стадии 1/8 финала.
01.09.2023 12:55
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ян Непомнящий потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ 
Ян Непомнящий потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ 
Россиянин выпал из пятёрки лучших шахматистов мира.
31.08.2023 18:26
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
На Кубок Восточного экономического форума претендуют 32 шахматиста
На Кубок Восточного экономического форума претендуют 32 шахматиста
Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона рублей.
31.08.2023 17:25
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Горячкина сохранила за собой третье место в рейтинге ФИДЕ
Горячкина сохранила за собой третье место в рейтинге ФИДЕ
Обладательница Кубка мира набрала 2557 рейтинговых очков.
31.08.2023 17:14
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Карякин объяснил, почему не сыграет на чемпионате России: дело в том числе в Непомнящем
Гроссмейстер отказался выступать на первенстве.
31.08.2023 15:46
Шахматы
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.