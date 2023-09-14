Ханс Ниманн отреагировал на подозрения экс-чемпиона мира Крамника в жульничестве

Американский шахматист Ханс Ниманн отреагировал на подозрения 14-го чемпиона мира Владимира Крамника в жульничестве.

Ранее российский гроссмейстер заявил, что заметил ряд странностей в игре представителя США через портал Chess.com. В первой партии американец одержал победу над Крамником, а во Ниманн сдался после того, как Владимир специально подставился под детский мат. В связи с этим, 14-й чемпион мира намекнул на то, что вместо Ханса играл компьютер.

«Прежде всего, я хочу сказать, что я большой поклонник Ваших шахмат, слежу за вашей карьерой, и Вы были тем, на кого я равнялся в течение очень долгого времени. Я был бы рад провести с вами очную шахматную сессию и предлагаю денежную компенсацию за Ваше участие», - заявил Ниманн в своих социальных сетях.