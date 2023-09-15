Российский шахматист Гребнев выиграл юниорский чемпионат Азии

Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Как утверждает источник, соревнования по шахматам прошли в Джамшедпуре (Индия) и в них приняли участие 58 атлетов.

Россиянин завоевал титул чемпиона, заработав семь баллов по итогам девяти туров. Он превзошел по дополнительным показателями индийского шахматиста С.Асвата. Тройку также замкнул представитель Индии Кришна Рохит с 6,5 очками.

Все три призовых места юниорского чемпионата Азии среди женщин заняли индийские спортсменки. Золото досталось Г. Теджасвини, серебряную медаль выиграла Мукерджи Бристи, а бронза досталась Мунике Акшае Боммини.