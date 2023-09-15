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Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам

Ян вновь не сумел совладать с натиском Магнуса.
15 сентября 2023 19:31
автор: Виталий Стопин

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил 16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.

Непомнящий и Карслен провели несколько партий с контролем 5 минут + 1 секунда, а также 3+1 и 1+1. В итоге скандинав выиграл матч с общим счетом 20,5 — 9,5.

Соперником Магнуса Карлсена по полуфиналу Speed Chess Championship станет американец Уэсли Со.

Онлайн‑турнир завершится 22 сентября. Общий призовой фонд соревнований в 2023 году составил $ 150 тыс.

источник: «Советский спорт»
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