Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил 16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену в четвертьфинале онлайн‑турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.

Непомнящий и Карслен провели несколько партий с контролем 5 минут + 1 секунда, а также 3+1 и 1+1. В итоге скандинав выиграл матч с общим счетом 20,5 — 9,5.

Соперником Магнуса Карлсена по полуфиналу Speed Chess Championship станет американец Уэсли Со.

Онлайн‑турнир завершится 22 сентября. Общий призовой фонд соревнований в 2023 году составил $ 150 тыс.