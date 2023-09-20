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Российский гроссмейстер Крамник отказался играть на платформе Chess.com из-за читеров

В мошенничестве подозревается представитель США.
20 сентября 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник заявил, что больше не будет играть на онлайн-платформе Chess.com.

Напомним, что ранее во время игры с американцем Ханса Ниманна некоторые ходы соперника показались российскому гроссмейстеру подозрительными.

«Я рeшил с завтрашнего дня перестать играть на Chess com. Здeсь слишком много явных читеров, и ничего нe делается для очистки платформы от этих мeлких мошенников. Жёсткие слoва, но это правда. Продолжу инфoрмировать тех, кому небезразлично, публикуя интeресную статистику. Надежда однaжды вернётся, но необxодимо проводить чистку хотя бы от явных читеров», — написал Крамник на своей странице в соцсети.

Ранее претензии к Ниманну высказывал 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен.

источник: «Советский спорт»
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