Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week, который проводился с 22 по 26 сентября в Амстердаме (Нидерланды).

По итогам соревнований 33‑летний гроссмейстер набрал 12,5 из 18 очков. Второе и третье место поделили Пётр Свидлер и Левон Аронян, в их активе по 10,5 очка.

Напомним, Непомнящий является двукратным чемпионом России (2010, 2020), победителем чемпионата Европы (2010). Дважды Ян боролся за «шахматную корону», но оба раза терпел поражения: в 2021 году от норвежца Магнуса Карлсена (3,5 : 7,5), в 2023 – от китайца Дин Лижэня (8,5 : 9,5).