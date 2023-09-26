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Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week

Соревнования прошли в Амстердаме.
26 сентября 2023 22:43
автор: Тимур Пацюк

Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл турнир Levitov Chess Week, который проводился с 22 по 26 сентября в Амстердаме (Нидерланды).

По итогам соревнований 33‑летний гроссмейстер набрал 12,5 из 18 очков. Второе и третье место поделили Пётр Свидлер и Левон Аронян, в их активе по 10,5 очка.

Напомним, Непомнящий является двукратным чемпионом России (2010, 2020), победителем чемпионата Европы (2010). Дважды Ян боролся за «шахматную корону», но оба раза терпел поражения: в 2021 году от норвежца Магнуса Карлсена (3,5 : 7,5), в 2023 – от китайца Дин Лижэня (8,5 : 9,5).

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